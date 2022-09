V tovornjaku skritim migrantom skoraj zmanjkalo zraka

Koper, 14. septembra - Predstavniki policije so danes na novinarski konferenci v Kopru zatrdili, da izvajajo vse zakonite ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj tihotapljenja ljudi. V pripor je moralo letos 137 osumljencev, posebej zaskrbljujoč primer pa so odkrili minulo noč, ko so življenje rešili štirim migrantom, skritim v tovornjaku.