Več ovadenih zaradi suma podkupovanja ter oškodovanja občinskih in državnih sredstev

Celje, 14. septembra - Kriminalisti Policijske uprave (PU) Celje so zaradi suma storitve kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin in oškodovanja občinskih in državnih proračunskih sredstev ovadili več fizičnih in pravnih oseb, povezanih z izvajanjem javne gospodarske dejavnosti v dveh občinah na Celjskem. Podrobnosti preiskave bodo predstavili v četrtek.