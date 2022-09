Na Otočcu podelili priznanja najboljšim inovacijam Dolenjske in Bele krajine

Otočec, 14. septembra - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je na Otočcu danes podelila nagrade najboljšim dolenjskim in belokranjskim inovatorjem. Na letošnji 15. razpis za izbor najboljših inovacij je prispelo 26 inovacijskih predlogov, ki jih je pripravilo nekaj več kot 190 inovatorjev iz 13 podjetij, enega javnega zavoda in z dveh fakultet.