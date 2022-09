Bešič Loredan: Obseg prenosa nalog z družinskih zdravnikov na medicinske sestre bomo v prihodnje po potrebi prilagodili

Ljubljana, 14. septembra - Julija sprejeti interventni zakon v zdravstvu med drugim omogoča prenos dela kompetenc z družinskih zdravnikov na medicinske sestre. V zdravstveni negi so do tega kritični, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa pojasnjuje, da so pri določanju obsega kompetenc na ministrstvu sprejeli kompromis, ki v prihodnosti omogoča prilagoditve.