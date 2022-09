ZDA avgusta z 8,3-odstotno inflacijo

New York, 13. septembra - ZDA so avgusta na letni ravni beležile 8,3-odstotno inflacijo, so pokazali danes objavljeni podatki tamkajšnjega ministrstva za delo. Inflacija se je s tem le malenkost umirila; julija je bila 8,5-odstotna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški predsednik Joe Biden meni, da gre za napredek.