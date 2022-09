Na severnoprimorskih cestah več kršitev med motoristi

Nova Gorica, 13. septembra - Policisti so zaradi pričakovanega povečanega prometa voznikov motornih koles na Severnem Primorskem minuli konec tedna izvedli poostren nadzor prometa. Ustavili so več voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola ali prehitro, mladoletnik pa je vozil moped brez vozniškega dovoljenja in čelade, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.