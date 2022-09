V Stari elektrarni Neja Tomšič in skupina Nonument s projektom Krog

Ljubljana, 14. septembra - Umetnica Neja Tomšič je pripravila nov projekt s skupino Nonument Group z naslovom Krog. Potopitvena dokumentarna instalacija s pripovedovanjem, kot so ga označili, je nastajala na rezidencah v Cluju v Romuniji in v Mondainu v Italiji, kjer je s kolektivom raziskovala javne parke. Projekt bodo danes in v četrtek predstavili v Stari elektrarni.