Raziskava: Vsak tretji Slovenec biva v neustreznih razmerah

Ljubljana, 13. septembra - Vsak tretji Slovenec biva v neustreznih stanovanjskih razmerah, kaže raziskava Healthy Homes Barometer (Barometer zdravih domov) 2022. 21 odstotkov Slovencev živi v vlažnih in plesnivih domovih, osem odstotkov z nižjimi dohodki pa si jih ne more privoščiti ustreznega ogrevanja. Posledice energetske revščine so pogubne za zdravje, opozarja stroka.