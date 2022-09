Na mednarodni konferenci v Portorožu o pomenu jedrske energije

Portorož, 13. septembra - Več kot 200 jedrskih strokovnjakov iz več kot 18 držav Evrope, ZDA in Azije te dni v Portorožu razpravlja o pomenu in vlogi jedrske energije in temah, povezanih z jedrsko energijo. Med drugim so predstavili projekt nove jedrske elektrarne v Krškem, ki je po oceni Bruna Glaserja iz Gen energije za nadaljevanje jedrske zgodbe v Sloveniji samoumevna.