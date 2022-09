UNHCR: Na čolnu z migranti v Sredozemskem morju šest mrtvih, tudi otroci

Catania, 12. septembra - Na enem od čolnov z migranti v Sredozemskem morju je po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) umrlo šest ljudi, med njimi malčka, stara od enega do dveh let, ter 12-letnik. Po prvih podatkih so žrtve umrle od lakote in dehidracije, je danes sporočil UNHCR. 26 ljudi na krovu je plovbo iz Turčije preživelo.