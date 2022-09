Nadzorniki Kokota z vrha Pošte razrešili iz poslovno-ekonomskih razlogov

Maribor, 12. septembra - Nadzorni svet Pošte Slovenije je Tomaža Kokota razrešil z mesta generalnega direktorja te državne družbe, so po koncu seje potrdili na Pošti Slovenije. Kot so sporočili, je bil Kokot odpoklican iz poslovno-ekonomskih razlogov, družbo pa bo do imenovanja novega generalnega direktorja zastopalo obstoječe poslovodstvo.