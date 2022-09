Nagrajen projekt I-ON, v katerem sodeluje Muzej novejše zgodovine Slovenije

Luxembourg, 12. septembra - Evropska muzejska akademija (EMA) je letos nagradila projekt I-ON (Identiteta na prepihu / Identity on the Line), v katerem sodeluje tudi Muzej novejše zgodovine Slovenije. Vodilni partner skupnega projekta šestih muzejev in ene univerze iz sedmih evropskih držav je Muzej Vest-Agder iz Kristiansanda na Norveškem.