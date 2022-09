GZS: Velike razlike v cenah električne energije večajo uvozno odvisnost Evrope

Ljubljana, 12. septembra - Cena električne energije za leto 2023 je v začetku meseca na budimpeštanski borzi znašala 560 evrov na MWh, na Kitajskem in v ZDA pa je dosegala med 80 in 100 evrov na MWh. "Z daljšanjem obdobja tako visokih cen v Evropi raste uvozna odvisnost Evrope od Kitajske in ZDA," je opozoril glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc.