Celje, 10. septembra - Svojci pogrešajo 20-letnega Svena Širovnika iz Trnovelj pri Celju, ki so ga nazadnje opazili v petek okoli 23. ure v Vremskem Britofu. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, ima povsem kratke svetlo rjave lase in modre oči, so sporočili s Policijske uprave Celje.