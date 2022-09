Ministri EU podprli dodatno pomoč Ukrajini v višini pet milijard evrov

Bruselj, 9. septembra - Finančni ministri in guvernerji centralnih bank držav članic EU so se danes na neformalnem zasedanju sveta EU za ekonomske in finančne zadeve (Ecofin) v Pragi sestali s predstavniki Evropske komisije in Evropske centralne banke (ECB) ter podprli hitro sprejetje dodatne finančne pomoči Ukrajini v višini pet milijard evrov, so sporočili iz Sveta EU.