Po Veliki Britaniji tudi Danska razmišlja o pošiljanju migrantov v Ruando

Koebenhavn/Kigali, 9. septembra - Danska in Ruanda sta se danes zavezali k tesnejšemu sodelovanju, v okviru katerega bi lahko prosilce za azil iz Danske premeščali v to afriško državo. S tem bi se Koebenhavn pridružil Londonu pri sporni politiki deportacij. Prvi let iz Otoka v okviru te sheme je sredi junija sicer ustavilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP).