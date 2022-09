V Londonu bodo formalno potrdili novega kralja Karla III.

London, 10. septembra - Poseben svet, v katerem so visoki politični in cerkveni predstavniki ter predstavniki držav Commonwealtha, bo danes v Londonu tudi formalno potrdil novega britanskega kralja Karla III.. Princ Charles je sicer kralj postal v četrtek po smrti matere, kraljice Elizabete II., in si nadel ime Karel III., danes ga bodo potrdili, okronan pa bo kasneje.