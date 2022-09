V Ljutomeru proslavili 150 let zadružništva v Prlekiji

Ljutomer, 9. septembra - Splošna kmetijska zadruga Ljutomer - Križevci je s slavnostno akademijo, na kateri je zbrane nagovorila tudi kmetijska ministrica Irena Šinko, obeležila 150 let zadruge in zadružništva v Prlekiji. Namenu so predali tudi preurejene prostore zadruge in novo skladišče. Za obnovo so odšteli 1,6 milijona evrov.