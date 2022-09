Na britanskem veleposlaništvu ob smrti kraljice odprta žalna knjiga

Ljubljana, 9. septembra - Ob smrti kraljice Elizabete II. so na britanskem veleposlaništvu v Ljubljani odprli žalno knjigo, ki je na voljo za vpis za vse, ki se želijo pokloniti njenemu spominu, so sporočili z veleposlaništva. Knjiga je na voljo za podpis danes od 14. do 16. ure, v soboto od 10. do 14. ure ter od ponedeljka do petka od 10. do 16. ure.