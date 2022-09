Slovenska kinoteka bo v novi sezoni obeležila več jubilejev

Ljubljana, 9. septembra - Slovenska kinoteka bo v sezoni 2022/23 obeležila več jubilejev. Letos 60-letnico izhajanja obeležuje revija Ekran, v letu 2023 bodo obeležili 60-letnico delovanja kinotečne dvorane. Ob letošnji 100-letnici premiere filma Nosferatu pa so pri skladatelju in pianistu Andreju Goričarju naročili novo glasbeno partituro za to nemo klasiko.