Trumpov svetovalec Bannon obtožen goljufije

New York, 9. septembra - Tožilci v New Yorku so v četrtek vložili obtožnico proti Stevu Bannonu, ki svetovalca nekdanjega predsednika Donalda Trumpa bremeni pranja denarja, goljufije in zarote. 68-letnega Bannona, ki se je še isti dan predal oblastem, obtožujejo, da je ogoljufal donatorje, ki so prispevali sredstva neprofitni organizaciji za gradnjo zidu na meji z Mehiko.