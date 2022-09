Ob smrti Elizabete II. žalujejo po celotnem Združenem kraljestvu

London, 8. septembra - Na današnjo novico o smrti britanske kraljice Elizabete II. so se odzvali voditelji Škotske, Walesa in Irske, ki so izrazili sožalje britanski kraljevi družini. Odzvalo se je tudi več britanskih politikov, vključno z nekdanjim britanskim premierjem Borisom Johnsonom, ki je dejal, da je Elizabeta II. "modernizirala ustavno monarhijo".