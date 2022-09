Po 70 letih vladavine se je poslovila britanska kraljica Elizabeta II.

pripravila Simona Grmek

London/Bruselj/Pariz/Washington/Ljubljana, 8. septembra - Po več kot 70 letih vladavine se je danes pri 96 letih poslovila britanska kraljica Elizabeta II. Bila je najdlje vladajoča britanska monarhinja in najstarejša monarhinja na svetu. Nasledil jo bo njen sin Charles, ki se bo imenoval kralj Karel III. Ob njeni smrti so se z izrazi sožalja odzvali številni domači in tuji voditelji.