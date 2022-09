Spomini nekdanje nemške kanclerke Merkel naj bi izšli jeseni 2024

Berlin, 8. septembra - Dolgoletna nemška kanclerka Angela Merkel, ki je bila na čelu vlade v Berlinu 16 let, bo spomine na svoje politično življenje in delo objavila v knjigi, ki naj bi izšla jeseni 2024. Po navedbah založbe bo knjiga osvetlila nekatere odločitve in ponudila vpogled v ozadje delovanja Merklove, ki je pomembno krojila nemško in mednarodno politiko.