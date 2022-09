Hrvaška vlada omejila cene elektrike in nekaterih živil

Zagreb, 8. septembra - Hrvaška vlada je danes sprejela paket ukrepov za blažitev rasti cen, vreden 21 milijard kun (2,79 milijarde evrov). Za pol leta je omejila cene elektrike, plina in drv za ogrevanje ter znižala in omejila cene nekaterih živilskih izdelkov. Povečala je tudi finančno pomoč za socialno ogrožene in napovedala poseben davek na dobiček.