V Sloveniji deluje že skoraj 400 demenci prijaznih točk

Ljubljana, 10. septembra - Združenje Spominčica, katerega primarni cilj je zagotavljanje pomoči osebam z demenco in njihovim svojcem, je do zdaj po vsej Sloveniji vzpostavilo že skoraj 400 demenci prijaznih točk. Gre za javne prostore, kjer so zaposleni ali drugi sposobni prepoznati osebe z demenco, jih usmerjati in jim pomagati opraviti želeno storitev.