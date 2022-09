Bogdan Čobal v UGM Studiu s premislekom o analognem in digitalnem

Maribor, 9. septembra - V UGM Studiu danes odpirajo razstavo slikarja, grafika, pedagoga in teoretika Bogdana Čobala. Ta se ob svojem 80. jubileju predstavlja z grafičnim opusom in skozenj premišljuje o razlikah med dvema ustvarjalnima svetovoma - analognim in digitalnim, sporočajo iz Umetnostne galerije Maribor (UGM).