Zaradi pandemije covida človeštvo nazadovalo za pet let

New York, 8. septembra - Zaradi različnih kriz, predvsem pandemije covida-19, je indeks človekovega razvoja, ki meri življenjsko dobo, stopnjo izobrazbe in življenjski standard po državah, v zadnjih dveh letih nazadoval, svet se je vrnil za pet let nazaj, kaže danes objavljeno poročilo Programa ZN za razvoj (UNDP).