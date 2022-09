Mesec s predlogom o obvezni božičnici razburil gospodarstvo

Ljubljana, 7. septembra - Predlog ministra za delo Luke Mesca v zvezi z obvezno božičnico je v gospodarstvu sprožil presenečenje in kritike. Med drugim mu ostro nasprotujejo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), kjer poudarjajo, da se obrtniki in podjetniki "v teh časih borijo za obstoj podjetij in za ohranitev delovnih mest".