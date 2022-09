Komisija predstavila evropsko strategijo o oskrbi starejših in otrok

Bruselj, 7. septembra - Evropska komisija je danes predstavila evropsko strategijo o oskrbi, katere namen je zagotoviti kakovostno in dostopno oskrbo po vsej EU ter izboljšati pogoje za tiste, ki jo zagotavljajo, in tiste, ki jo prejemajo. Strategija temelji na predlogih posodobljenih priporočil članicam na področju dolgotrajne oskrbe in varstva otrok.