Generalni direktor UKC Ljubljana Jože Golobič odstopil

Ljubljana, 7. septembra - Generalni direktor UKC Ljubljana Jože Golobič je danes odstopil, so potrdili na ministrstvu za zdravje. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan bo odstop komentiral v četrtek, k odstopu ga je sicer pozval 23. avgusta in mu dal 14 dni. Golobič je po ministrovem pozivu zapisal, da ga dojema kot politično potezo in da ne vidi razlogov za odstop.