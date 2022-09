V Južni Koreji po divjanju tajfuna deset mrtvih

Seul, 7. septembra - V Južni Koreji so po divjanju tajfuna Hinnamnor v poplavljeni podzemni garaži v mestu Pohang na jugovzhodu države našli sedem mrtvih, dve osebi so rešili. V torek so že potrdili tri smrtne žrtve, skupno število mrtvih se je tako povzpelo na deset, poroča nemška tiskovna agencija dpa.