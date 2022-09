Lisec: Vlada še brez resne podpore slovenskim kmetom

Ljubljana, 6. septembra - Soočamo se s hudo sušo in dražitvijo energentov, vlada pa po besedah poslanca SDS Tomaža Lisca zaenkrat še ni obljubila nobene resne podpore slovenskim kmetom in kmetijsko-živilski verigi. V SDS so že konec avgusta zahtevali sklic nuje seje odbora za kmetijstvo, kjer bi vlado med drugim pozvali k pripravi interventnega zakona za pomoč kmetijstvu.