Izraelski predsednik v bundestagu pozval k tesnejšemu partnerstvu med Izraelom in Nemčijo

Berlin, 6. septembra - Izraelski predsednik Jicak Hercog je v okviru obiska v Nemčiji danes nagovoril bundestag in pozval k še tesnejšim vezem med Izraelom in Nemčijo. Treba je ohraniti spomin na nemške zločine iz časa nacizma, a obenem graditi boljšo prihodnost, je poudaril v govoru pred poslanci, ki ga povzemata nemška tiskovna agencija dpa in Deutsche Welle.