Energoatom: IAEA v Zaporožju odslej stalno prisotna

Zaporožje, 5. septembra - Dva predstavnika Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) bosta odslej predvidoma stalno prisotna na območju jedrske elektrarne v Zaporožju, so danes sporočili iz ukrajinskega jedrskega operaterja Energoatom. V Kijevu so to napoved pozdravili, a hkrati pozvali k dodatnim revizijam nuklearke.