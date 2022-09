Poletna sezona na Rogli in v Termah Zreče zaključena

Zreče, 5. septembra - Na Rogli in v Termah Zreče so od junija do avgusta ustvarili 55.604 nočitve, sedem odstotkov manj kot v enakem obdobju lani in štiri odstotke več kot v predkoronskem letu 2019. Lani poleti so imeli predvsem individualne goste, letos pa večje število vrhunskih športnikov, ki v veliki meri koristijo enoposteljno namestitev, so sporočili iz Uniturja.