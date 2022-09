Avgusta na mesečni ravni 0,7 odstotka manj registriranih brezposelnih

Ljubljana, 5. septembra - Do konca avgusta se je število registriranih brezposelnih oseb znižalo na 53.935. To je 0,7 odstotka manj od števila brezposelnih julija in 22,2 odstotka manj kot v lanskem avgustu, je objavil zavod za zaposlovanje. Število vpisanih v evidenco brezposelnih je tako zelo blizu rekordno nizkega iz junija letos, ko je bilo brez dela uradno 53.860 oseb.