Slovenjgraški župan Tilen Klugler napovedal vnovično kandidaturo za župana

Slovenj Gradec, 5. septembra - Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je danes napovedal vnovično kandidaturo za župana. "Mislim, da smo v teh štirih letih pokazali, da znamo in zmoremo," je dejal in ob tem dodal, da imajo skupaj s sodelavci še veliko idej in načrtov za v prihodnje. Kandidiral bo kot neodvisni kandidat, s podporo volivcev.