Brežiški turizem skoraj ujel ravni iz časa pred epidemijo

Brežice, 5. septembra - Na Brežiškem so julija zabeležili nekaj manj kot 108.000 prenočitev, s čimer so primerljivi lanski obisk presegli za skoraj 1000 tovrstnih storitev. V obdobju do konca julija letos so sicer imeli skupaj skoraj 176.000 prenočitev več kot v enakem lanskem obdobju, navedeni izid pa je bil le za tri odstotke nižji od izida predepidemičnega leta 2019.