Hiša kulture Celje novo programsko sezono poimenovala Refleksije

Celje, 5. septembra - V Hiši kulture Celje so novo programsko sezono poimenovali Refleksije. V septembru jo bo uvedla premiera nove glasbeno-gledališke predstave Tartini, maestro narodov, ki jo je napisal pesnik in pisatelj Muanis Sinanović. V predstavi nastopata igralka Živa Selan in violinist Kristian Ilić, je napovedal predstavnik Hiše kulture Celje Miha Firšt.