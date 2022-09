V Mariboru dekle po napadu z nožem v kritičnem stanju

Maribor, 4. septembra - V mestnem parku v središču Maribora je v noči na nedeljo prišlo do prepira, v katerem je 22-letnik z ostrim predmetom, domnevno z nožem, hudo poškodoval 20-letnico. Ta je zdaj na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, so potrdili na Policijski upravi (PU) Maribor. Policisti so osumljenca že prijeli.