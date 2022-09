Nadaljuje se sojenje za ugrabitev Danijela Božića

Koper, 2. septembra - Na okrožnem sodišču v Kopru se po poletni prekinitvi nadaljuje sojenje obtoženim za domnevno ugrabitev Danijela Božića, ki so ga kasneje našli mrtvega in poskus ugrabitve Žarka Tešanovića. V tem tednu so opravili dva naroka. Obtoženi Klemen Kadivec je izpovedbe Božićeve sestre označil za čisto izmišljotino.