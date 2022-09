Čilenci danes na referendumu o novi ustavi

Santiago de Chile, 4. septembra - Čilenci bodo danes na referendumu odločali o novi ustavi, ki naj bi nadomestila sedanjo, ki izhaja še iz obdobja vojaške diktature Augusta Pinocheta. Utrdila naj bi demokracijo v državi, vanjo pa želijo vpisati tudi pravico do stanovanja in do pitne vode. Pričakovati je tesen izid, saj desna opozicija novi ustavi nasprotuje.