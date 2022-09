ARRS: Raziskovalci lahko še naprej dostopajo do arhivskih podatkov

Ljubljana, 1. septembra - Z željo, da bi raziskovalcem in raziskovalnim organizacijam omogočali kar najbolj koristne in učinkovite storitve, dostop do eObrazcev ne bo ukinjen, kot je bilo predvideno, so sporočili iz ARRS. Delovanje sistema bodo poskušali vzdrževati, dokler bo to tehnično mogoče. Raziskovalci lahko tako še naprej dostopajo do arhivskih podatkov.