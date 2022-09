Štipendijski sklad opozarja štipenditorje na obveznost poročanja o podeljenih štipendijah

Ljubljana, 1. septembra - Vsi štipenditorji v Sloveniji, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po zakonu o štipendiranju, morajo javnemu štipendijskemu skladu vsako leto poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo. To lahko storijo od danes, za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 pa najkasneje do 31. decembra.