Za osnovnošolce prvi šolski dan minil v sproščenem in veselem vzdušju

Ljubljana/Celje, 1. septembra - Prvi šolski dan za večino osnovnošolcev mineva v sproščenem in veselem vzdušju. Otroci se veselijo vnovičnega druženja s sošolci, tudi domače naloge danes še ne bo. Šole so se najbolj razveselili prvošolci, ki so jih lepo sprejeli in jim v razredih nadeli rumene rutice. Vsi pa so zadovoljni, da so k pouku lahko prišli brez mask.