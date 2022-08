Po smrti Gorbačova iz sveta številni izrazi sožalja in pokloni zagovorniku miru

Moskva/Berlin/Bruselj, 31. avgusta - Po smrti zadnjega sovjetskega voditelja in Nobelovega nagrajenca za mir Mihaila Gorbačova se v svetu, pa tudi v Sloveniji, vrstijo izrazi sožalja. Gorbačovu, ki je v Moskvi umrl v torek, so se poklonili številni voditelji, ki so poudarili njegovo ključno vlogo pri koncu hladne vojne ter izpostavili njegova prizadevanja za mir.