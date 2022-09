Anketa: Polovica malih evropskih vlagateljev vlaga v kriptovalute

Ljubljana, 4. septembra - Več kot polovica malih vlagateljev na pomembnih evropskih trgih - v Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji, na Nizozemskem in v Veliki Britaniji - vlaga v kriptovalute, je pokazala anketa kripto borze Bitstamp. Med institucionalnimi odločevalci jih skoraj tretjina načrtuje povečanje investicij v to premoženje, so dodali.