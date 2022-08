Stekla so dela za preplastitev dolenjske avtoceste med Kronovim in Dobruško vasjo

Ljubljana/Krško, 31. avgusta - V torek zvečer so z zaporo prehitevalnega pasu v smeri mejnega prehoda Obrežje stekla pripravljalna dela za preplastitev vozišča na odseku dolenjske avtoceste med Kronovim in Dobruško vasjo. Dela, ki bodo potekala fazno, bodo predvidoma trajala do sredine novembra. Vrednost del je ocenjena na 10,4 milijona evrov brez davka.