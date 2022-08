Papič: Šolsko leto 2022/2023 bomo pričeli in zaključili v šoli

Ljubljana, 31. avgusta - Minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič je v poslanici ob začetku novega šolskega leta šolarjem, staršem in učiteljem zaželel uspešno in mirno šolsko leto. Šola naj bo prostor izmenjave pestrega nabora kakovostnega znanja in ustvarjalnosti, je zapisal in poudaril, da bodo šolsko leto 2022/2023 pričeli in zaključili v šoli.